Пропавшего в Башкирии 26-летнего Павла Гричкова заметили по камерам видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-25T09:30:33+03:00

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Пропавшего в районе Стерлитамака 26-летнего Павла Гричкова заметили на записях камер видеонаблюдения.

Напомним, что в республике молодой человек оказался случайно. Он ехал в столицу Башкирии из Тольятти, но недалеко от Стерлитамака сломалась его «Газель». В итоге автомобиль пришлось отбуксировать в сервис. Вскоре после этого он рассказал о случившемся супруге, а после этого телефон Павла оказался выключенным. Родные и близкие пропавшего обратились в полицию к волонтерам.

Накануне волонтеры сообщества «Поиск пропавших детей - Уфа» рассказали, что парня заметили на записях камер видеонаблюдения. Однако полный маршрут движения пропавшего воссоздать так и не удалось.

- Возможные направления движения пропавшего: от улицы Хвойной до улицы Артема, от Артема до улицы Худайбердина, от Худайбердина до улицы Коммуниститической, - рассказали волонтеры.

Если вы можете получить доступ к камерам наблюдения в Стерлитамаке, расположенным в районе указанных улиц, пожалуйста, свяжитесь с добровольцами по телефону 8-987-106-06-01.

Дома пропавшего ждут родители, супруга и ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU