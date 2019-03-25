Стало известно, когда в Башкирии начнется ледоход

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-25T11:54:14+03:00

Ледоход в Башкирии начнется на несколько дней раньше нормы Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В Башгидромете Башкирии рассказали, что реки в республике вскроются на 2-3 дня раньше, чем это происходит обычно.

По словам начальника ведомства Вилоры Горохольской, на северо-востоке вскрытие рек произойдет с 12 по 15 апреля. Степные реки вскроются в первых числах апреля, реки в Зауралье с 6 по 11 апреля, а на горных водоемах ледоход начнется с 6 по 11 апреля. Вскрытие Белой в районе Уфы пройдет с 2 по 8 апреля.

Также Горохольская отметила, что запасы снега в некоторых районах Башкирии превышают норму. Так, в Зауралье этот показатель превышает норму на 43%, а в Сибае на 36%.

ИСТОЧНИК KP.RU