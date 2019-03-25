Стало известно, когда в Башкирии начнется ледоход
Реки вскроются на пару дней раньше обычного
Ледоход в Башкирии начнется на несколько дней раньше нормыФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Башгидромете Башкирии рассказали, что реки в республике вскроются на 2-3 дня раньше, чем это происходит обычно.
По словам начальника ведомства Вилоры Горохольской, на северо-востоке вскрытие рек произойдет с 12 по 15 апреля. Степные реки вскроются в первых числах апреля, реки в Зауралье с 6 по 11 апреля, а на горных водоемах ледоход начнется с 6 по 11 апреля. Вскрытие Белой в районе Уфы пройдет с 2 по 8 апреля.
Также Горохольская отметила, что запасы снега в некоторых районах Башкирии превышают норму. Так, в Зауралье этот показатель превышает норму на 43%, а в Сибае на 36%.
ИСТОЧНИК KP.RU