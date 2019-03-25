В Уфе спасатели освободили ребенка из кошачьего домика

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-25T08:52:23+03:00

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В Уфе сотрудники Управления гражданской защиты достали из кошачьего домика застрявшего в нем ребенка.

По информации спасателей, в игрушке для кошек головой застрял 3-летний ребенок. Родители не смогли самостоятельно достать сына, и поэтому им пришлось обращаться за помощью к спасателям.

Последним потребовалось около 5 минут, чтобы достать несчастного малыша из ловушки. Для этого им пришлось частично разбирать конструкцию. Уже после этого малыша осмотрел доктор. К счастью, он не получил никаких повреждений

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/699041" frameborder="0"></iframe> В Уфе спасатели освободили застрявшего в кошачьем домике 3-летнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU