В Уфе спасатели освободили ребенка из кошачьего домика
Момент засняли на видео
В Уфе спасатели достали ребенка из кошачьего домика
Изменить размер текста:
В Уфе сотрудники Управления гражданской защиты достали из кошачьего домика застрявшего в нем ребенка.
По информации спасателей, в игрушке для кошек головой застрял 3-летний ребенок. Родители не смогли самостоятельно достать сына, и поэтому им пришлось обращаться за помощью к спасателям.
Последним потребовалось около 5 минут, чтобы достать несчастного малыша из ловушки. Для этого им пришлось частично разбирать конструкцию. Уже после этого малыша осмотрел доктор. К счастью, он не получил никаких повреждений
В Уфе спасатели освободили застрявшего в кошачьем домике 3-летнего ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU