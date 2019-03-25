В руководстве Башкирии очередные кадровые изменения

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-25T08:53:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Радий Хабиров на оперативном совещании представил двух новых глав районов и руководителя контрольно-счетной палаты.

Перед официальной частью «оперативки», Хабиров потратил несколько минут на представление новых глав районов. Так, главой Дюртюлинского района стал Риф Юсупов, ранее трудившийся в администрации Чекмагушевского района. Учалинский район возглавил Руслан Гилязитдинов.

Председателем контрольно-счетной палаты Башкирии стал Константин Шагимуратов, трудившийся с Хабировым в Красногорске.

Также сегодня утром Радий Хабиров подтвердил, что прокурором Башкирии стал Камилль Кашаев – сын бывшего прокурора татарского города Бугульма Альберта Кашеева.

ИСТОЧНИК KP.RU