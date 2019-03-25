2019-03-25T08:53:04+03:00
Общество

В руководстве Башкирии очередные кадровые изменения

Радий Хабиров представил новых глав двух районов
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров представил двух новых глав районов БашкирииРадий Хабиров представил двух новых глав районов Башкирии
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Радий Хабиров на оперативном совещании представил двух новых глав районов и руководителя контрольно-счетной палаты.

Перед официальной частью «оперативки», Хабиров потратил несколько минут на представление новых глав районов. Так, главой Дюртюлинского района стал Риф Юсупов, ранее трудившийся в администрации Чекмагушевского района. Учалинский район возглавил Руслан Гилязитдинов.

Председателем контрольно-счетной палаты Башкирии стал Константин Шагимуратов, трудившийся с Хабировым в Красногорске.

Также сегодня утром Радий Хабиров подтвердил, что прокурором Башкирии стал Камилль Кашаев – сын бывшего прокурора татарского города Бугульма Альберта Кашеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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