2019-03-25T08:59:12+03:00
Происшествия

В Башкирии отец и сын разбились в ДТП, когда ехали с закрытия горнолыжного сезона

Мужчина погиб на месте, ребенок в больнице
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Стали известны подробности аварии на трассе М-5 в Башкирии, где разбились отец с сыном. Как сообщили в ГИБДД по РБ, ДТП произошло в Иглинском районе.

55-летний уфимец за рулём «Suzuki Grand Vitara» ехал в Уфу и допустил касательное столкновение со встречной бортовой «Газелью». Иномарку выбросило на встречную полосу, где та столкнулась с грузовиком «Volvo». Удар был такой силы, что большегруз съехал в кювет, а легковушка превратилась в груду металла.

Водитель ее погиб на месте, его шестилетний сын выжил, он сидел сзади в детском кресле. Сейчас он находится в 17-ой больнице Уфы.

Известно, что отец с сыном ехали с закрытия горнолыжного сезона с города Миньяр Челябинской области домой. Начато расследование.

Погибшим оказался уфимец Михаил, сына его также зовут Мишей. Друзья рассказали, что родители мальчика в разводе. Мужчина всегда возил кататься сына на лыжах, как и в тот злополучный день.

- Они катались и в субботу, и в воскресенье. Мы там с ними виделись. Сейчас младший Миша в реанимации, Лену (мать - прим. ред.) к нему не пускают. У него один открытый перелом, а второй закрытый, - рассказала подруга погибшего Татьяна.

Также была информация, что водитель мог быть пьян, но Татьяна опровергла ее.

- Если он и пил, то только в субботу. Пьяным он за рулем никогда бы не сел, - говорит женщина.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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