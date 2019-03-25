Уфимцев приглашают поучаствовать в спектакле с элементами квеста

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-25T08:28:17+03:00

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30 и 31 марта в творческом пространстве «АРТ-Квадрат» на ул. Мустая Карима состоится премьера иммерсивного спектакля с элементами квеста «Соучастие». Особенность постановки в том, что зрители смогут стать ее активными участниками, будут управлять происходящим.

Уфимцам предложат пройти четыре комнаты, в каждой из которых их будет ждать актер. С ним необходимо будет взаимодействовать. Организаторы советуют участникам установить приложение Telegram и надеть удобную одежду и обувь.

Темой спектакля станет современное общество, которым управляет зрелище, а главный посыл – задумайтесь о своем будущем.

- Зрелище заставляет вас потреблять, чем больше вы потребляете, тем больше вам нужно, остановится невозможно. Одежда, гаджеты, рестораны – и чем больше, тем нужно еще больше потребления, - рассказывают организаторы проекта.

Тексты, послужившие основой для спектакля, это доклады Гринписа, «Тотальная упаковка» Томаса Хайна и «Общество спектакля» Ги Дебора.

Режиссер спектакля - Тигран Довлатбекян, в ролях - актеры и резиденты проекта «theТеатр».

ИСТОЧНИК KP.RU