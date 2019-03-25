2019-03-25T07:58:06+03:00
Происшествия

Пожар в многоэтажке в Белебее тушили 8 человек

Загорелась квартира на 2 этаже
Рустем АХУНОВ
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В Белебее загорелась квартира в пятиэтажкеВ Белебее загорелась квартира в пятиэтажке
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Вечером в минувшее воскресенье в Белебее загорелась квартира в пятиэтажном доме.

По данным МЧС Башкирии, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера 24 марта в 21:19 по местному времени. На место немедленно выехали сотрудники аварийной службы. Оказалось, что огнем охвачена квартира на втором этаже пятиэтажки.

Из подъезда дома пожарные эвакуировали 15 человек, включая двух детей. Огнеборцам пришлось использовать автолестницы. В итоге открытое горение удалось ликвидировать в 21:30. Еще через 20 минут пожар потушили полностью.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС – эксперты выясняют причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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