Власти Башкирии приватизируют два совхоза и санаторий

СЕГОДНЯ 07:30 2019-03-25T07:30:12+03:00

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До конца 2019 года совхозы «Рощинский» и «Алексеевский», а также санаторий «Якты-куль» будут приватизированы. Об этом заявили в минземимуществе Башкирии. В частные руки также планируется передать еще 12 государственных предприятий. Как следует из отчета министерства, в их числе «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», «Башкирдортранспроект», «Республиканское управление капитального строительства», «Издательский дом «Республика Башкортостан». Последнее находится в процедуре банкротства.

По данным министерства земельных и имущественных отношений Башкирии, документы для приватизации этих объектов начали готовить еще в прошлом году. Но продажа затянулась, так как слишком долго готовили правоустанавливающие документы.

Как сообщает «КоммерсантЪ – Уфа», все 15 предприятий сначала преобразуют в открытые акционерные общества со 100% участием республики и лишь затем будут приватизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU