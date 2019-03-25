В Башкирии бывший глава сельсовета подозревается в превышении полномочий и подлоге

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-25T07:23:04+03:00

По версии следствия, преступление было совершено много лет назад

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, бывшего главу Николаевского сельсовета, что в Уфимском районе республики, подозревают в превышении полномочий и служебном подлоге.

По версии следователей, чиновник выделил 12 односельчанам земельные участки под строительство. Было это в период с 2004 по 2007 годы. Однако в ходе проверок факты незаконного выделения земель были подтверждены, и экс-глава сельсовета стал подозреваемым в уголовно деле.

По данным правоохранительных органов, те самые 12 человек, которые получили участки, вовсе не были нуждающимися. Но по документам они оформляли землю именно как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В результате бюджету был нанесен ущерб на 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU