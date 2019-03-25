2019-03-25T06:41:04+03:00
Недвижимость

В Уфе на этой недели сотни домов останутся без воды

Об этом сообщает МУП «Уфаводоканал»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Мария ЛенцФото: Мария ЛенцФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В башкирской столице на этой неделе планируется отключение холодной воды в четырех районах города. Об этом сообщает МУП «Уфаводоканал». Водопроводчики утверждают, что пришло время заменить оборудование на трубопроводе.

Уже сегодня, 25 марта воду отключат по адресам:

В Кировском районе с 10:00 до 20:00 не будет воды по улице Габдуллы Амантая, 5,7,7/1,9,9/1, 6а, 11 (лицей №160).

Завтра, 26 марта, с 11:00 до 19:00 воды не будет в Калининском районе Цфы по адресам: Спортивная, 28, 33, 35, 9, 11, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 11; Олимпийская, 38а, 40, 45, 45а, 49а, 51, 51/1, 49в;

В этот же день воды не будет с 10:30 до 20:30 в ряде домов в Советском районе: по улицам Революционная, 154, 193, 197, 201/1, 101/3, 207, 209а, 213/215, 213, 215; Пионерская, 129/131, 133, 148/150; Акмолинская, 61; Владивостокская, 7/1, 7/2.

Послезавтра, 27 марта, отключение воды коснется Орджоникидзевского района. С 11:00 до 20:00 воду отключат по улицам: Мира, 37, 38, 43, 39/1 (поликлиника №14); Кольцевая, 26, 30, 43, 28 (детский сад №171).

28 марта без воды с 11:00 до 19:00 останутся дома в Орджоникидзевском районе по адресам: Кольцевая, 61, 63, 65, 61а (детский сад №180); Победы 39, 45; Максима Горького, 76, 83, 85; Ульяновых, 52, 50, 56, 54 (отдел полиции №5), 55 (ТРК «Меркурий»); Победы, 43.

Также 28 марта отключат воду в Калининском районе. С 11:00 до 23:00 воды не будет на улицах Интернациональная 121, 125, 125/1, 125/2, 127, 129, 131, 131/1, 42, 129/3, 123 (школа №112); Первомайская 84/2, 86а (школа-интернат №30); Машиностроителей, 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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