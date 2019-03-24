24 Март 22:14 2019-03-24T22:14:48+03:00

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В Башкирии прекращены поиски 16-летней девушки, которая бесследно пропала 22 марта в Туймазах. Информацию подтвердили волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа». Сообщается, что девушка жива, никаких других подробностей пока нет.

Напомним, что тревогу подняли родители пропавшей, которые обратились в полицию и к волонтерам. По их словам, в минувшую пятницу около 20:00 девушка позвонила маме и сказала, что скоро вернется домой. Однако в этот вечер ее так и не дождались. Связь оборвалась, никто из знакомых о ее местонахождении не знал.

Волонтеры из Уфы в понедельник, 26 марта, планировали выезд в Туймазы и начало активной фазы поисков. Слава богу, что все обошлось. Сбор добровольцев отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU