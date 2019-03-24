В Башкирии полиция разыскивает мошенниц, обокравших 84-летнюю пенсионерку
Полицейские Стерлитамака разыскивают двух женщин, обокравших 84-летнюю женщину. Накануне они проникли к ней в квартиру под предлогом того, что меняют старые деньги на новые. Доверчивая пенсионерка впустила мошенниц, а после их ухода недосчиталась золотых украшений, 20 тысяч рублей и банковской карты. Дерзкое и беспринципное ограбление произошло в минувшую субботу, 23 марта.
Осознав, что стала жертвой мошенниц, женщина заявила в полицию. С ее слов сотрудники МВД по Башкирии составили фоторобот одной из подозреваемых. Вторую злоумышленницу пожилая женщина не запомнила. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту кражи возбуждено уголовное дело.
Всех, кто видел похожую на рисунке женщину, либо знает о ее местонахождении, просят сообщить в управление МВД по Стерлитамаку по телефонам: (3473) 20-45-34, 20-45-31 или телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU