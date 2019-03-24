2019-03-24T18:35:19+03:00
Происшествия

«Сгорело все от одежды до тарелок»: жители Башкирии едва спаслись из полыхающего дома

Отважная пенсионерка успела вытащить из пожара маленького внука
Павел КРАЙНОВ
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Маленькие житель деревни Ново-Казанка при пожаре не пострадалиМаленькие житель деревни Ново-Казанка при пожаре не пострадали
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В начале прошлой недели, 19 марта, в деревне Ново-Казанка, что в Белебеевском районе Башкирии сгорел дом. В момент пожара в здании находилась бабушка и ее трехлетний внук. Благодаря самоотверженной пенсионерке им удалось спастись: женщина успела вытащить ребенка из объятого пламенем.

До жуткого пожара Сания Юсупова проживала в собственном доме вместе со своим супругом и внуками – семилетней Розалиной и трехлетним Владимиром. Ее дочь работает в Белебее, в тот роковой день она как раз была на смене. К счастью, старшая внучка тогда находилась в детском саду, под присмотром воспитателей.

Пожар, начавшийся из-за неисправной проводки, практически полностью уничтожил дом Юсуповых. Остались лишь стены.

- Абсолютно все имущество сгорело в этом доме. Начиная от тарелок, заканчивая одеждой. Благо, бабушка успела вытащить из горящего дома своего внука. В одной футболке и колготках, - рассказала знакомая семьи.

Отважная бабушка без раздумий вынесла внука из горящего дома

Отважная бабушка без раздумий вынесла внука из горящего дома

Сейчас Юсуповы в полном составе переехали к другой бабушке, родственники помогают им чем могут. Но сейчас маленьким детям очень нужна хотя бы одежда.

Все неравнодушные жители Башкирии могут оказать посильную помощь Сание Юсуповой, ее дочери и внукам в этой непростой ситуации. Для этого достаточно перечислить любую сумму на ее банковскую карту: 4817760005431519. Получатель Юсупова Сания Сагитовна.

Телефон для связи с ней: 89273466792

ИСТОЧНИК KP.RU

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