Жители деревни в Башкирии оказались отрезаны от цивилизации после ремонта дороги

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-24T18:02:55+03:00

Местные жители две недели не могут отправить детей в школу в соседнюю деревню

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Жители небольшой деревни Булякай, что в Кармаскалинском районе Башкирии с наступлением весны оказались практически отрезаны от цивилизации. И дело не в таянии снегов или сезонном паводке. Местные жители сообщают, что сейчас в деревню невозможно ни въехать, ни выехать из нее из-за… ремонта дороги.

Один из сельчан сфотографировал и выложил в соцсети состояние дороги между Булякаем и соседней деревней Подлубово. Как видно на снимке, это «месиво» сложно назвать дорогой. По его словам, дорогу ресонтировали с середины октября по декабрь прошлого года.

- Благодаря этому ремонту теперь не то, что заехать, пешком пройти невозможно! Деревня наша не очень большая, ни садика, ни школы, ни клуба, ни магазина нет! Дети учатся в Подлубово, и уже почти две недели не могут попасть в школу - автобус не может заехать! – пишет возмущенный житель Кармаскалинского района.

По словам местных жителей, если до «ремонта» у них было 500 метров плохой дороги, то сейчас все 5 километров в ужасающем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU