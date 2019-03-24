2019-03-24T18:02:55+03:00
Авто

Жители деревни в Башкирии оказались отрезаны от цивилизации после ремонта дороги

Местные жители две недели не могут отправить детей в школу в соседнюю деревню
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Жители небольшой деревни Булякай, что в Кармаскалинском районе Башкирии с наступлением весны оказались практически отрезаны от цивилизации. И дело не в таянии снегов или сезонном паводке. Местные жители сообщают, что сейчас в деревню невозможно ни въехать, ни выехать из нее из-за… ремонта дороги.

Один из сельчан сфотографировал и выложил в соцсети состояние дороги между Булякаем и соседней деревней Подлубово. Как видно на снимке, это «месиво» сложно назвать дорогой. По его словам, дорогу ресонтировали с середины октября по декабрь прошлого года.

- Благодаря этому ремонту теперь не то, что заехать, пешком пройти невозможно! Деревня наша не очень большая, ни садика, ни школы, ни клуба, ни магазина нет! Дети учатся в Подлубово, и уже почти две недели не могут попасть в школу - автобус не может заехать! – пишет возмущенный житель Кармаскалинского района.

По словам местных жителей, если до «ремонта» у них было 500 метров плохой дороги, то сейчас все 5 километров в ужасающем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Сгорело все от одежды до тарелок»: жители Башкирии едва спаслись из полыхающего дома
«Превратилась в высохшую, худую девушку»: жительница Башкирии, попавшая в страшное ДТП, продолжает бороться за свою жизнь
Стало известно, каким будет лето в Башкирии
В Уфе в результате массовой аварии погиб водитель легковушки
В Башкирии на трассе легковушка залетела под пожарную машину
В Уфе женщина за рулем иномарки протаранила детскую площадку
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Необычный подарок: в Уфе неизвестные воткнули в машину топор и положили венок
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии на следующей неделе
В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 75 человек
В Башкирии на трассе перевернулась легковушка, пострадали водитель и его пассажирка
«Позвонила маме и пропала»: подробности исчезновения в Башкирии 16-летней Полины Плахотиной
В Башкирии откроют восемь центров амбулаторной онкологической помощи
На Монументе Дружбы в Уфе строят два подземных перехода
В Башкирии бесследно пропала 16-летняя Полина Плахотина
Дуэт отца и дочери из Уфы прошел в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ
В Башкирии поймали пьяного водителя, который оказался угонщиком
Элвин Грей и Гузель Уразова заявили о примирении
Стало известно, когда в Уфе откроются паромные переправы
Появились подробности смертельного ДТП с участием «Тойоты» и ВАЗа
Уфимским врачам, работавшим в Сибае, вручат госнаграды
Житель Уфы ищет свидетелей страшного ДТП, в котором пострадала его дочь
Студент из Уфы за свой счет установит в городе стелу к 100-летию республики
В Уфу прилетела спикер Совфеда Валентина Матвиенко
Форвард «Салавата Юлаева» поддел проигравших соперников постом с охоты на лосей
Житель Уфы получил удар ножом во время празднования своего дня рождения
Дуэт из Уфы выступит в шоу «Песни» на ТНТ
Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием образования республики