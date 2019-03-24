2019-03-24T15:14:07+03:00
Происшествия

В Уфе в результате массовой аварии погиб водитель легковушки

Мужчину довезли до больницы, но травмы оказались слишком тяжелыми
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГТРК «Башкортостан»Фото: ГТРК «Башкортостан»
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Сегодня днем, 24 марта, в Уфе на перекрестке улиц Малой Гражданской и города Галле произошла массовая авария с участием машины скорой помощи. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», столкнулись «Рено Датсан», «Ниссан Санни» и «Газель» скорой помощи. В результате аварии серьезные травмы получил 72-летний водитель «Рено». Его в срочном порядке госпитализировали, но уже в больнице он скончался от полученных травм.

Причины и обстоятельства аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции. По предварительной версии, одна из легковушек внезапно выехала на главную дорогу, по которой двигалась машина скорой помощи. Сразу после этого в «Газель» медиков въехала вторая машина, которая двигалась в попутном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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