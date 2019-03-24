2019-03-24T16:36:33+03:00
Происшествия

«Превратилась в высохшую, худую девушку»: жительница Башкирии, попавшая в страшное ДТП, продолжает бороться за свою жизнь

Страшная авария разделила жизнь 21-летней девушки на до и после
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В ноябре 2017 года роковая случайность сильно изменила жизнь тогда еще 20-летней жительницы Стерлитамака Дианы Лутфуллиной. Рано утром, 14 ноября, она переходила дорогу по «зебре», когда ее сбил водитель маршрутного такси. Он попросту не заметил девушку в темноте.

Тогда Диана получила множественные травмы и впала в кому. У нее диагностировали закрытую черепно- мозговую травму, перелом основания черепа, повреждение мозга. К нормальной жизни она не вернулась до сих пор. Но родные и близкие не теряют надежду на ее спасение.

- Родители и сестра, дважды возили её на реабилитацию. Продав и потратив, все личные средства. Сегодня мы обращаемся, к неравнодушным людям с просьбой помочь, собрать средства на следующую, такую важную реабилитацию. Молодая и красивая, Диана превратилась в высохшую, худую девушку. Мозг сохнет. Но продолжает давать сигналы. Есть надежда и, конечно, шансы, спасти её и поднять на ноги! – пишут ее знакомые в социальных сетях.

Диане Лутфуллиной согласились помочь в Клинике Института мозга в городе Березовский. Однако реабилитация и проживание там обойдется в 355 тысяч рублей. У близких девушки нет возможности самостоятельно оплатить услуги центра.

Помочь молодой девушке встать на ноги может любой неравнодушный житель Башкирии. Для этого достаточно перечислить любую сумму родной сестре Дианы на банковскую карту Сбербанка 4817760041129937. Получатель: Яхина Регина, родная сестра девушки. Номер телефона, к которому привязана карта: +7 (927) 329-05-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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