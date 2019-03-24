В Башкирии на трассе легковушка залетела под пожарную машину

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-24T14:04:28+03:00

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Сегодня, 24 марта, в Башкирии рано утром на 1467 километре трассы М-5 произошло сразу несколько ЧП. Сначала загорелся большегруз – многотонную махину практически полностью охватило пламя. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны принялись тушить махину, как вдруг под их машину залетела легковушка. По словам очевидцев, за рулем «Шкоды» находилась девушка.

Автомобилисты, оказавшиеся на месте аварии сняли курьезный случай на камеру мобильного телефона и выложили снимок в социальные сети. К счастью, при столкновении пожарной машины и легковушки никто не пострадал. Как отмечают очевидцы, девушка попросту отвлеклась на пожар и не заметила спецтехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU