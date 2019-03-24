2019-03-24T14:04:28+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе легковушка залетела под пожарную машину

По великой случайности обошлось без пострадавших
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 марта, в Башкирии рано утром на 1467 километре трассы М-5 произошло сразу несколько ЧП. Сначала загорелся большегруз – многотонную махину практически полностью охватило пламя. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны принялись тушить махину, как вдруг под их машину залетела легковушка. По словам очевидцев, за рулем «Шкоды» находилась девушка.

Автомобилисты, оказавшиеся на месте аварии сняли курьезный случай на камеру мобильного телефона и выложили снимок в социальные сети. К счастью, при столкновении пожарной машины и легковушки никто не пострадал. Как отмечают очевидцы, девушка попросту отвлеклась на пожар и не заметила спецтехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, каким будет лето в Башкирии
В Уфе в результате массовой аварии погиб водитель легковушки
В Уфе женщина за рулем иномарки протаранила детскую площадку
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Необычный подарок: в Уфе неизвестные воткнули в машину топор и положили венок
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии на следующей неделе
В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 75 человек
В Башкирии на трассе перевернулась легковушка, пострадали водитель и его пассажирка
«Позвонила маме и пропала»: подробности исчезновения в Башкирии 16-летней Полины Плахотиной
В Башкирии откроют восемь центров амбулаторной онкологической помощи
На Монументе Дружбы в Уфе строят два подземных перехода
В Башкирии бесследно пропала 16-летняя Полина Плахотина
Дуэт отца и дочери из Уфы прошел в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ
В Башкирии поймали пьяного водителя, который оказался угонщиком
Элвин Грей и Гузель Уразова заявили о примирении
Стало известно, когда в Уфе откроются паромные переправы
Появились подробности смертельного ДТП с участием «Тойоты» и ВАЗа
Уфимским врачам, работавшим в Сибае, вручат госнаграды
Житель Уфы ищет свидетелей страшного ДТП, в котором пострадала его дочь
Студент из Уфы за свой счет установит в городе стелу к 100-летию республики
В Уфу прилетела спикер Совфеда Валентина Матвиенко
Форвард «Салавата Юлаева» поддел проигравших соперников постом с охоты на лосей
Житель Уфы получил удар ножом во время празднования своего дня рождения
Дуэт из Уфы выступит в шоу «Песни» на ТНТ
Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием образования республики