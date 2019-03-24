2019-03-24T12:01:44+03:00
Общество

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В республике ожидается ухудшение погоды
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Дмитрий АхмадуллинФото: Дмитрий АхмадуллинФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В предстоящий понедельник, 25 марта, в Башкирии прогнозируется ухудшение погоды – с 20:00 воскресенья до 20:00 понедельника ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В этой связи МЧС по республике предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.

По данным башкирских синоптиков в ночь на понедельник прогнозируются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, местами умеренный. В отдельных районах ожидается слабый голоде, налипание мокрого снега на провода и деревья. Днем дождь. Ветер южный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +2,+7°.

В башкирской столице также ночью пойдет мокрый снег и также ожидается слабый гололед. Днем в понедельник, 25 марта, в Уфе пойдет дождь. Ветер южный, юго-восточный, днем от 9 дор 14 метров в секунду, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,-2°, днем +3,+5°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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