Необычный подарок: в Уфе неизвестные воткнули в машину топор и положили венок

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-24T12:20:49+03:00

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Накануне в уфимском микрорайоне Шакша произошел странный случай. Во дворе на улице Сельской, 9, неизвестные повредили припаркованный автомобиль. Хулиганы вогнали в лобовое стекло отечественной легковушки топор и положили на капот похоронный венок. Кто мог так поступить с хозяином машины и для чего это было сделано, остается лишь гадать.

Вопиющий случай хулиганства снял на камеру мобильного телефона местный житель и выложил снимок в социальные сети. Молодой человек вышел утром из дома и увидел легковушку уже в таком состоянии.

- Даже не знаю кто мог это сделать, - поделился местный житель в беседе с «Комсомольской правдой – Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU