Необычный подарок: в Уфе неизвестные воткнули в машину топор и положили венок
Накануне в уфимском микрорайоне Шакша произошел странный случай. Во дворе на улице Сельской, 9, неизвестные повредили припаркованный автомобиль. Хулиганы вогнали в лобовое стекло отечественной легковушки топор и положили на капот похоронный венок. Кто мог так поступить с хозяином машины и для чего это было сделано, остается лишь гадать.
Вопиющий случай хулиганства снял на камеру мобильного телефона местный житель и выложил снимок в социальные сети. Молодой человек вышел утром из дома и увидел легковушку уже в таком состоянии.
- Даже не знаю кто мог это сделать, - поделился местный житель в беседе с «Комсомольской правдой – Уфа».
ИСТОЧНИК KP.RU