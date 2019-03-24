2019-03-24T10:42:10+03:00
Общество

Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии на следующей неделе

Синоптики представили прогноз на ближайшие три дня
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Марина ВолосевичФото: Марина ВолосевичФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В начале новой рабочей недели жителей Башкирии ждет временное похолодание. По данным Башгидрометцентра в понедельник, 25 марта, в ряде районов республики прогнозируется небольшой снег с дождем. С востока и юго-востока подует умеренный ветер.

Температура воздуха составит -4ºС, в восточных районах до -10 ºС. Днем столбики термометра поднимутся до +5 ºС. Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья, ожидается также слабый гололед. В течение дня ветер сменится на южный умеренный, с порывами до сильного.

В предстоящий вторник, 26 марта, ночью ожидается мокрый снег, местами до умеренного. Прогнозируется также слабый гололед. Температура воздуха составит -5 ºС, днем до +5 ºС. В дневное время пойдет небольшой снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Необычный подарок: в Уфе неизвестные воткнули в машину топор и положили венок
В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 75 человек
В Башкирии на трассе перевернулась легковушка, пострадали водитель и его пассажирка
«Позвонила маме и пропала»: подробности исчезновения в Башкирии 16-летней Полины Плахотиной
В Башкирии откроют восемь центров амбулаторной онкологической помощи
На Монументе Дружбы в Уфе строят два подземных перехода
В Башкирии бесследно пропала 16-летняя Полина Плахотина
Дуэт отца и дочери из Уфы прошел в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ
В Башкирии поймали пьяного водителя, который оказался угонщиком
Элвин Грей и Гузель Уразова заявили о примирении
Стало известно, когда в Уфе откроются паромные переправы
Появились подробности смертельного ДТП с участием «Тойоты» и ВАЗа
Уфимским врачам, работавшим в Сибае, вручат госнаграды
Житель Уфы ищет свидетелей страшного ДТП, в котором пострадала его дочь
Студент из Уфы за свой счет установит в городе стелу к 100-летию республики
В Уфу прилетела спикер Совфеда Валентина Матвиенко
Форвард «Салавата Юлаева» поддел проигравших соперников постом с охоты на лосей
Житель Уфы получил удар ножом во время празднования своего дня рождения
Дуэт из Уфы выступит в шоу «Песни» на ТНТ
Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием образования республики