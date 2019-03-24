Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии на следующей неделе

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-24T10:42:10+03:00

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В начале новой рабочей недели жителей Башкирии ждет временное похолодание. По данным Башгидрометцентра в понедельник, 25 марта, в ряде районов республики прогнозируется небольшой снег с дождем. С востока и юго-востока подует умеренный ветер.

Температура воздуха составит -4ºС, в восточных районах до -10 ºС. Днем столбики термометра поднимутся до +5 ºС. Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья, ожидается также слабый гололед. В течение дня ветер сменится на южный умеренный, с порывами до сильного.

В предстоящий вторник, 26 марта, ночью ожидается мокрый снег, местами до умеренного. Прогнозируется также слабый гололед. Температура воздуха составит -5 ºС, днем до +5 ºС. В дневное время пойдет небольшой снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU