2019-03-24T09:44:14+03:00
Происшествия

В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 75 человек

Одна из комнат в квартире на восьмом этаже выгорела дотла
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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В ночь на воскресенье, 24 марта, в уфимском микрорайоне Инорс произошел сильный пожар. В девятиэтажке на улице Ферина загорелась квартира на восьмом этаже. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны эвакуировали из опасной зоны всех жильцов дома – 75 человек, среди которых 25 детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в тушении пожара принимали участие 30 пожарных и 10 единиц техники. Тревожный звонок о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:53, полностью потушить пламя удалось ближе к двум часам ночи.

Жители Инорса в социальных сетях поделились подробностями произошедшего. По словам одного из жильцов дома, где произошел пожар, в этой квартире постоянно проходят вечеринки местных любителей выпить. В этот раз они успели спастись из горящей квартиры и тут же разбежались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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