В Башкирии на трассе перевернулась легковушка, пострадали водитель и его пассажирка

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-24T08:43:31+03:00

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В минувшую субботу, 23 марта, в Кушнаренковском районе республики на 1302 километре трассы Уфа – Москва произошло жуткое ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 37-летний уроженец Иглинского района за рулем «Daewoo Nexia» двигался в сторону башкирской столицы. А какой-то момент он не справился с управлением, и легковушка перевернулась. По данным дорожной полиции, водителя и его 39-летнюю пассажирку доставили в больницу с различными травмами.

Известно, что автомобилист был лишен прав еще в прошлом году за нетрезвое вождение.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД по Башкирии, за прошедшие сутки на дорогах республики произошло 11 автомобильных аварий, которых пострадали 13 человек. Дорожные полицейские задержали 60 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU