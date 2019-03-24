2019-03-24T08:43:31+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе перевернулась легковушка, пострадали водитель и его пассажирка

Известно, что автомобилист был лишен прав за пьяную езду
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую субботу, 23 марта, в Кушнаренковском районе республики на 1302 километре трассы УфаМосква произошло жуткое ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 37-летний уроженец Иглинского района за рулем «Daewoo Nexia» двигался в сторону башкирской столицы. А какой-то момент он не справился с управлением, и легковушка перевернулась. По данным дорожной полиции, водителя и его 39-летнюю пассажирку доставили в больницу с различными травмами.

Известно, что автомобилист был лишен прав еще в прошлом году за нетрезвое вождение.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД по Башкирии, за прошедшие сутки на дорогах республики произошло 11 автомобильных аварий, которых пострадали 13 человек. Дорожные полицейские задержали 60 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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