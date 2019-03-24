«Позвонила маме и пропала»: подробности исчезновения в Башкирии 16-летней Полины Плахотиной

СЕГОДНЯ 08:20 2019-03-24T08:22:03+03:00

Вечером в день пропажи она шла домой с катка

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Вечером в минувшую пятницу, 22 марта, 16-летняя жительница Туймазов Полина Плахотина отправилась кататься на коньках на каток. Около 20:00 она позвонила маме и сказала, что идет домой. После того самого звонка прошло два дня, а девушка домой так и не вернулась. Мобильный телефон недоступен уже вторые сутки.

Известно, что ранее девушка не уходила из дома надолго. Родные Полины забили тревогу еще в день пропажи – они сразу же написали заявление в полицию. Вскоре к поискам подростка подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

В ночь на воскресенье добровольцы вышли на прочес местности, где предположительно могла находиться Полина, но ее следов так и не обнаружили. Волонтеры уверяют: поиски будут продолжаться.

Приметы Полины Плахотиной: рост 165-167 см, голубые глаза, светлые волосы до плеч.

В день пропажи была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и светло-серый шарф с хомутиком. С собой у девушки был черный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Полины Плахотиной, просят позвонить в полицию по номеру 02 или 020 с мобильного телефона, либо связаться с волонтерами поискового отряда «Поиск детей-Уфа» по телефонам: 8-927-969-89-19 или 89173835687.

ИСТОЧНИК KP.RU