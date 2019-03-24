2019-03-24T08:22:03+03:00
Общество

«Позвонила маме и пропала»: подробности исчезновения в Башкирии 16-летней Полины Плахотиной

Вечером в день пропажи она шла домой с катка
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Вечером в минувшую пятницу, 22 марта, 16-летняя жительница Туймазов Полина Плахотина отправилась кататься на коньках на каток. Около 20:00 она позвонила маме и сказала, что идет домой. После того самого звонка прошло два дня, а девушка домой так и не вернулась. Мобильный телефон недоступен уже вторые сутки.

Известно, что ранее девушка не уходила из дома надолго. Родные Полины забили тревогу еще в день пропажи – они сразу же написали заявление в полицию. Вскоре к поискам подростка подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

В ночь на воскресенье добровольцы вышли на прочес местности, где предположительно могла находиться Полина, но ее следов так и не обнаружили. Волонтеры уверяют: поиски будут продолжаться.

Приметы Полины Плахотиной: рост 165-167 см, голубые глаза, светлые волосы до плеч.

В день пропажи была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и светло-серый шарф с хомутиком. С собой у девушки был черный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Полины Плахотиной, просят позвонить в полицию по номеру 02 или 020 с мобильного телефона, либо связаться с волонтерами поискового отряда «Поиск детей-Уфа» по телефонам: 8-927-969-89-19 или 89173835687.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии на трассе перевернулась легковушка, пострадали водитель и его пассажирка
В Башкирии откроют восемь центров амбулаторной онкологической помощи
На Монументе Дружбы в Уфе строят два подземных перехода
В Башкирии бесследно пропала 16-летняя Полина Плахотина
Дуэт отца и дочери из Уфы прошел в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ
В Башкирии поймали пьяного водителя, который оказался угонщиком
Элвин Грей и Гузель Уразова заявили о примирении
Стало известно, когда в Уфе откроются паромные переправы
Появились подробности смертельного ДТП с участием «Тойоты» и ВАЗа
Уфимским врачам, работавшим в Сибае, вручат госнаграды
Житель Уфы ищет свидетелей страшного ДТП, в котором пострадала его дочь
Студент из Уфы за свой счет установит в городе стелу к 100-летию республики
В Уфу прилетела спикер Совфеда Валентина Матвиенко
Форвард «Салавата Юлаева» поддел проигравших соперников постом с охоты на лосей
Житель Уфы получил удар ножом во время празднования своего дня рождения
Дуэт из Уфы выступит в шоу «Песни» на ТНТ
Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием образования республики