2019-03-23T19:33:45+03:00
Общество

Дуэт отца и дочери из Уфы прошел в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ

Они покорили жюри треком «The woken flame»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Ruslan Sever "ВКонтакте"Фото: Ruslan Sever "ВКонтакте"
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23 марта вышел очередной выпуск второго сезона шоу «Песни» на телеканале ТНТ. В нем снова «засветились» представители Башкирии - дуэт Musume из Уфы. Отец и дочь - Адель и Руслан Шаихитдиновы - исполнили композицию собственного сочинения «The woken flame». Песня покорила сердца членов жюри – Тимати и Басты. Артисты сказали уфимцам «Да!», пропустив их в следующий этап.

Ведущий шоу Павел Воля отметил, что отец Адель, известный многим уфимцам под псевдонимом Ruslan Sever, не просто включил фонограмму, а сам играл на драм-машине и клавишах. Оценили судьи и саму композицию.

По признанию Руслана, идея выступить в шоу принадлежала его дочери. Девушка захотела поучаствовать в проекте, увидев первый сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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