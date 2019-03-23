Дуэт отца и дочери из Уфы прошел в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ
23 марта вышел очередной выпуск второго сезона шоу «Песни» на телеканале ТНТ. В нем снова «засветились» представители Башкирии - дуэт Musume из Уфы. Отец и дочь - Адель и Руслан Шаихитдиновы - исполнили композицию собственного сочинения «The woken flame». Песня покорила сердца членов жюри – Тимати и Басты. Артисты сказали уфимцам «Да!», пропустив их в следующий этап.
Ведущий шоу Павел Воля отметил, что отец Адель, известный многим уфимцам под псевдонимом Ruslan Sever, не просто включил фонограмму, а сам играл на драм-машине и клавишах. Оценили судьи и саму композицию.
По признанию Руслана, идея выступить в шоу принадлежала его дочери. Девушка захотела поучаствовать в проекте, увидев первый сезон.
ИСТОЧНИК KP.RU