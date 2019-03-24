На Монументе Дружбы в Уфе строят два подземных перехода

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-24T07:00:38+03:00

Один из них заброшен с 90-х годов

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В скором времени возле Монумента Дружбы в Уфе появятся два подземных перехода. Они станут частью новой городской набережной.

Первый из переходов, по сути, построен, но уже 30 лет стоит заброшенным. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», строителям предстоит его полностью реконструировать: убрать плиты перекрытий, сделать новый потолок. Подрядчики намерены перекрывать по половине дороги, чтобы управиться с этой задачей.

Второй переход построят в районе остановки. Сейчас зона работ огорожена забором. С его открытием светофор и «зебру» здесь уберут.

По словам рабочих, в планах также расширить проезжую часть в сторону улицы Пугачёва. Дорога получит две дополнительные полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU