Студент из Уфы за свой счет установит в городе стелу к 100-летию республики

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-23T13:35:31+03:00

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Студент Башкирской академии государственной службы и управления РБ решил сделать республике необычный подарок к 100-летию ее образования. Второкурсник Радик Хибатуллин заказал гранитную стелу весом 450 кг. Монументальное сооружение обошлось студенту в 60 тысяч рублей.

По словам Радика, мысль увековечить памятную дату созрела у него давно.

- Только подумайте, ведь мы стали первой автономной республикой во всей стране! – цитирует юношу пресс-служба БАГСУ.

На мемориале будет изображен оригинал титульного листа того памятного Соглашения между Башкирским правительством и Советской властью об образовании первой в стране автономной национальной республики.

Пока место в городе еще не подобрано, полутораметровый памятник стоит в Национальном музее Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU