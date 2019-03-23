Студент из Уфы за свой счет установит в городе стелу к 100-летию республики
Студент Башкирской академии государственной службы и управления РБ решил сделать республике необычный подарок к 100-летию ее образования. Второкурсник Радик Хибатуллин заказал гранитную стелу весом 450 кг. Монументальное сооружение обошлось студенту в 60 тысяч рублей.
По словам Радика, мысль увековечить памятную дату созрела у него давно.
- Только подумайте, ведь мы стали первой автономной республикой во всей стране! – цитирует юношу пресс-служба БАГСУ.
На мемориале будет изображен оригинал титульного листа того памятного Соглашения между Башкирским правительством и Советской властью об образовании первой в стране автономной национальной республики.
Пока место в городе еще не подобрано, полутораметровый памятник стоит в Национальном музее Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU