В Уфу прилетела спикер Совфеда Валентина Матвиенко

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-23T13:05:58+03:00

Она примет участие в праздновании 100-летия республики

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Сегодня, 23 марта, в Уфу с рабочим визитом прилетела глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. В столичном аэропорту её встречали полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и действующий глава республики Радий Хабиров.

Как рассказали в пресс-службе главы региона, в Уфу спикер совфеда прибыла, чтобы принять участие в праздновании 100-летия республики.

Напомним, ранее с круглой датой руководство и жителей Башкирии поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU