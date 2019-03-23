В Уфу прилетела спикер Совфеда Валентина Матвиенко
Она примет участие в праздновании 100-летия республики
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сегодня, 23 марта, в Уфу с рабочим визитом прилетела глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. В столичном аэропорту её встречали полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и действующий глава республики Радий Хабиров.
Как рассказали в пресс-службе главы региона, в Уфу спикер совфеда прибыла, чтобы принять участие в праздновании 100-летия республики.
Напомним, ранее с круглой датой руководство и жителей Башкирии поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
ИСТОЧНИК KP.RU