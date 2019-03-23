2019-03-23T14:26:11+03:00
Происшествия

Житель Уфы ищет свидетелей страшного ДТП, в котором пострадала его дочь

Девушка три дня провела в реанимации
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
Изменить размер текста:

20 марта жители микрорайона Сипайлово стали свидетелями жуткого ДТП. В 18:40 на улице Гагарина, напротив домов 29 и 40 иномарка сбили 20-летнюю девушку.

По словам очевидцев, она переходила дорогу по пешеходному переходу. Машины в первом ряду встали, уступая ей путь, но по другой полосе в этот момент неслась черная «Мицубиши Лансер». Машина сбила девушку.

- Очевидцы говорят, что водитель даже не притормаживал перед пешеходным переходом, - рассказывает отец пострадавшей Ильдар Ф.

Пострадавшую увезли на «скорой». Девушка три дня провела в реанимации без сознания. У нее сломана нога и все тело в ушибах.

- Дочка пришла в себя только вчера, - сокрушается отец девушки.

Сейчас ее перевели в обычную палату. Ильдар переживает, что водитель, сбивший его дочь, может избежать какой бы то ни было ответственности. Обеспокоенный отец просит откликнуться свидетелей наезда и водителей, чей видеорегистратор мог заснять случившееся. Связаться с мужчиной можно по номеру 8-917-786-52-87.

Девушка из Уфы попала в реанимацию после страшного ДТП.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студент из Уфы за свой счет установит в городе стелу к 100-летию республики
В Уфу прилетела спикер Совфеда Валентина Матвиенко
Форвард «Салавата Юлаева» поддел проигравших соперников постом с охоты на лосей
Житель Уфы получил удар ножом во время празднования своего дня рождения
Дуэт из Уфы выступит в шоу «Песни» на ТНТ
Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием образования республики
В Башкирии 84-летняя женщина погибла под колесами мусоровоза
За год Башкирию покинули почти девять тысяч человек
Пасмурно и тепло: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных
В Уфе 61-летний мужчина провалился под лед
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2113 и «Тойота Спринтер»: есть погибший
Глава МВД по Башкирии предложил штрафовать за ложные доносы на чиновников и полицейских
В Уфе в подъезде многоэтажки бездомный жестоко убил пенсионерку
В Башкирии глава одного из районов досрочно ушел в отставку
Визит в УГНТУ Чрезвычайного и Полномочного Посла ОАЭ в Российской Федерации
Навруз в УГНТУ собрал иностранных студентов со всего города
На юге Башкирии откроется три новых производства
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
В УГНТУ открылась аудитория Республики Вьетнам
Власти Башкирии предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных матерей
В Башкирии после нападения алабая на 10-летнего ребенка возбудили уголовное дело
Жителя Башкирии, который увез сына от матери, объявили в федеральный розыск
21 марта в УГНТУ состоялся IV Нефтегазовый кадровый форум
Красавиц Башкирии приглашают на кастинг конкурса «hылыуkай-2019»
В Уфе задержали одного из участников оргии школьников на крыше
В Минздраве рассказали, в каких поликлиниках Башкирии самые длинные очереди