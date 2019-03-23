Житель Уфы ищет свидетелей страшного ДТП, в котором пострадала его дочь

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-23T14:26:11+03:00

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20 марта жители микрорайона Сипайлово стали свидетелями жуткого ДТП. В 18:40 на улице Гагарина, напротив домов 29 и 40 иномарка сбили 20-летнюю девушку.

По словам очевидцев, она переходила дорогу по пешеходному переходу. Машины в первом ряду встали, уступая ей путь, но по другой полосе в этот момент неслась черная «Мицубиши Лансер». Машина сбила девушку.

- Очевидцы говорят, что водитель даже не притормаживал перед пешеходным переходом, - рассказывает отец пострадавшей Ильдар Ф.

Пострадавшую увезли на «скорой». Девушка три дня провела в реанимации без сознания. У нее сломана нога и все тело в ушибах.

- Дочка пришла в себя только вчера, - сокрушается отец девушки.

Сейчас ее перевели в обычную палату. Ильдар переживает, что водитель, сбивший его дочь, может избежать какой бы то ни было ответственности. Обеспокоенный отец просит откликнуться свидетелей наезда и водителей, чей видеорегистратор мог заснять случившееся. Связаться с мужчиной можно по номеру 8-917-786-52-87.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/698891" frameborder="0"></iframe> Девушка из Уфы попала в реанимацию после страшного ДТП.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU