Житель Уфы ищет свидетелей страшного ДТП, в котором пострадала его дочь
20 марта жители микрорайона Сипайлово стали свидетелями жуткого ДТП. В 18:40 на улице Гагарина, напротив домов 29 и 40 иномарка сбили 20-летнюю девушку.
По словам очевидцев, она переходила дорогу по пешеходному переходу. Машины в первом ряду встали, уступая ей путь, но по другой полосе в этот момент неслась черная «Мицубиши Лансер». Машина сбила девушку.
- Очевидцы говорят, что водитель даже не притормаживал перед пешеходным переходом, - рассказывает отец пострадавшей Ильдар Ф.
Пострадавшую увезли на «скорой». Девушка три дня провела в реанимации без сознания. У нее сломана нога и все тело в ушибах.
- Дочка пришла в себя только вчера, - сокрушается отец девушки.
Сейчас ее перевели в обычную палату. Ильдар переживает, что водитель, сбивший его дочь, может избежать какой бы то ни было ответственности. Обеспокоенный отец просит откликнуться свидетелей наезда и водителей, чей видеорегистратор мог заснять случившееся. Связаться с мужчиной можно по номеру 8-917-786-52-87.
Девушка из Уфы попала в реанимацию после страшного ДТП.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU