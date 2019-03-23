Форвард «Салавата Юлаева» поддел проигравших соперников постом с охоты на лосей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-23T13:31:17+03:00

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Финский нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен снова «троллит» своих соперников в «Инстаграме». На этот раз нападающий «юлаевцев» опубликовал фото с подписью: «Сезон лосей только что закончился». На снимке хоккеист запечатлен на фоне туши убитого лося. Напомним, что именно это животное является талисманом екатеринбургского «Автомобилиста», который накануне обыграла уфимская команда.

После победы в первом раунде плей-офф спортсмен шокировал подписчиков снимком с убитыми лисами. Тогда «юлаевцы» выбили из борьбы за кубок «Металлург», чьим маскотом как раз является лисенок.

И в этот раз не все пользователи оценили «шутку». Многих возмутило пристрастие спортсмена к охоте. Другие же строят предположения – стоит ли ждать снимков с охоты на ястреба, ведь следующим соперником уфимской команды будет «Авангард».

ИСТОЧНИК KP.RU