В Башкирии поймали пьяного водителя, который оказался угонщиком

СЕГОДНЯ 18:53 2019-03-23T18:53:35+03:00

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На днях инспекторы ДПС патрулировали дороги в Мелеузовском районе Башкирии и обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21113. Его водитель нарушил правила дорожного движения. Когда машина остановилась, стало ясно, что мужчина за рулем пьян. Документов на автомобиль у него не было, а сама машина была заведена не ключом, а с помощью замыкания проводов.

Подозрительного водителя препроводили в отделение, а машину проверили. Оказалось, что несколько часов назад ее объявили в розыск. Задержанный – 35-летний житель Салавата – объяснил, что угнал авто, чтобы поехать к друзьям в Мелеуз.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что мужчина был ранее судим за хранение наркотиков. Его поместили под арест на 10 суток.

- Автомашина изъята и помещена на специализированную стоянку, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU