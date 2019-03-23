Житель Уфы получил удар ножом во время празднования своего дня рождения

СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-23T11:40:08+03:00

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Празднование дня рождения для 28-летнего уфимца закончилось в больнице. Мужчина получил ножевое ранение в живот прямо во время застолья.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, уфимец решил отпраздновать день рождения в компании троих приятелей. Однако мирных посиделок не получилось: мужчины повздорили. 32-летний горожанин вспылил настолько, что схватил нож и ударил им именинника в живот. Один из приятелей вызвал парню «скорую». Пострадавшего с колото-резанным ранением брюшной полости экстренно госпитализировали в клинику БГМУ.

На крики сбежались соседи, они и позвонили в полицию. Стражи порядка установили личность подозреваемого в нападении и задержали его по месту жительства.

- По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения подозреваемому, - прокомментировали инцидент в МВД по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU