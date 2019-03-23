2019-03-23T11:40:08+03:00
Происшествия

Житель Уфы получил удар ножом во время празднования своего дня рождения

Мужчину увезли на «скорой»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Празднование дня рождения для 28-летнего уфимца закончилось в больнице. Мужчина получил ножевое ранение в живот прямо во время застолья.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, уфимец решил отпраздновать день рождения в компании троих приятелей. Однако мирных посиделок не получилось: мужчины повздорили. 32-летний горожанин вспылил настолько, что схватил нож и ударил им именинника в живот. Один из приятелей вызвал парню «скорую». Пострадавшего с колото-резанным ранением брюшной полости экстренно госпитализировали в клинику БГМУ.

На крики сбежались соседи, они и позвонили в полицию. Стражи порядка установили личность подозреваемого в нападении и задержали его по месту жительства.

- По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения подозреваемому, - прокомментировали инцидент в МВД по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дуэт из Уфы выступит в шоу «Песни» на ТНТ
Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием образования республики
В Башкирии 84-летняя женщина погибла под колесами мусоровоза
За год Башкирию покинули почти девять тысяч человек
Пасмурно и тепло: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных
В Уфе 61-летний мужчина провалился под лед
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2113 и «Тойота Спринтер»: есть погибший
Глава МВД по Башкирии предложил штрафовать за ложные доносы на чиновников и полицейских
В Уфе в подъезде многоэтажки бездомный жестоко убил пенсионерку
В Башкирии глава одного из районов досрочно ушел в отставку
Визит в УГНТУ Чрезвычайного и Полномочного Посла ОАЭ в Российской Федерации
Навруз в УГНТУ собрал иностранных студентов со всего города
На юге Башкирии откроется три новых производства
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
В УГНТУ открылась аудитория Республики Вьетнам
Власти Башкирии предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных матерей
В Башкирии после нападения алабая на 10-летнего ребенка возбудили уголовное дело
Жителя Башкирии, который увез сына от матери, объявили в федеральный розыск
21 марта в УГНТУ состоялся IV Нефтегазовый кадровый форум
Красавиц Башкирии приглашают на кастинг конкурса «hылыуkай-2019»
В Уфе задержали одного из участников оргии школьников на крыше
В Минздраве рассказали, в каких поликлиниках Башкирии самые длинные очереди