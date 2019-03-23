В Башкирии 84-летняя женщина погибла под колесами мусоровоза

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-23T08:46:42+03:00

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Вчера, 22 марта, около 11 часов дня в Нефтекамске грузовик задавил пешехода.

Как рассказали в ГИБДД Башкирии, наезд произошел во дворе дома №12 по проспекту Юбилейный. 58-летний мужчина за рулем мусоровоза МАЗ не заметил пожилую женщину-пешехода и сбил ее.

84-летняя пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась на месте инцидента.

Всего за прошлую пятницу на дорогах республики зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий, в них погибли два человека и 11-ти потребовалась медицинская помощь.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU