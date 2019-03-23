В Башкирии 84-летняя женщина погибла под колесами мусоровоза
ДТП случилось в Нефтекамске
Фото: ГИБДД Башкирии
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Вчера, 22 марта, около 11 часов дня в Нефтекамске грузовик задавил пешехода.
Как рассказали в ГИБДД Башкирии, наезд произошел во дворе дома №12 по проспекту Юбилейный. 58-летний мужчина за рулем мусоровоза МАЗ не заметил пожилую женщину-пешехода и сбил ее.
84-летняя пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась на месте инцидента.
Всего за прошлую пятницу на дорогах республики зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий, в них погибли два человека и 11-ти потребовалась медицинская помощь.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU