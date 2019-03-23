Появились подробности смертельного ДТП с участием «Тойоты» и ВАЗа

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-23T16:32:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 22 марта, на трассе М5 в Туймазинском районе Башкирии произошла страшная авария. Около 6 утра на 1333 километре столкнулись встречные Toyota Sprinter и ВАЗ-2113.

Очевидцы ДТП сообщают, что иномарка вильнула, это и стало причиной аварии.

Прибывшим на месте спасателям пришлось отключить аккумуляторы автомобилей и с помощью гидравлических ножниц извлекать пострадавших.

Известно, что в результате столкновения 20-летний водитель ВАЗа Денис А. из Октябрьского погиб на месте. Двое его друзей, молодые люди 1994 года рождения, были госпитализированы. Один из них – Андрей Ч. - находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как рассказали близкие молодого человека, у него диагностированы переломы костей и требуется удаление селезенки. Второго пассажира "тринадцатой" выписали накануне.

- Также за медпомощью обратились 39-летний водитель «Toyota» и его 35-летняя пассажирка, - уточнили в ГИБДД Башкирии.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU