2019-03-23T16:32:32+03:00
Происшествия

Появились подробности смертельного ДТП с участием «Тойоты» и ВАЗа

Авария случилась накануне в Туймазинском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Вчера, 22 марта, на трассе М5 в Туймазинском районе Башкирии произошла страшная авария. Около 6 утра на 1333 километре столкнулись встречные Toyota Sprinter и ВАЗ-2113.

Очевидцы ДТП сообщают, что иномарка вильнула, это и стало причиной аварии.

Прибывшим на месте спасателям пришлось отключить аккумуляторы автомобилей и с помощью гидравлических ножниц извлекать пострадавших.

Известно, что в результате столкновения 20-летний водитель ВАЗа Денис А. из Октябрьского погиб на месте. Двое его друзей, молодые люди 1994 года рождения, были госпитализированы. Один из них – Андрей Ч. - находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как рассказали близкие молодого человека, у него диагностированы переломы костей и требуется удаление селезенки. Второго пассажира "тринадцатой" выписали накануне.

- Также за медпомощью обратились 39-летний водитель «Toyota» и его 35-летняя пассажирка, - уточнили в ГИБДД Башкирии.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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