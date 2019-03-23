Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием образования республики

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-23T09:45:25+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу Башкирии Радия Хабирова и жителей региона со 100-летием образования республики.

Глава кабмина отметил, что вхождение Башкирии в состав России имело для страны огромное значение.

- Сегодня это – динамично развивающийся промышленный и аграрный регион, занимающий важное место в экономике нашей страны. Здесь реализуются масштабные инновационные проекты, образованы территории опережающего социально-экономического развития, созданы кластеры, индустриальные и технопарки, - написал Медведев в поздравительной телеграмме.

Он подчеркнул, что республика активно создает современную инфраструктуру, в регионе строятся новые детсады, школы и больницы.

- К своему юбилею Башкортостан подошёл с впечатляющими достижениями. И за каждым из них – талант, энергия и целеустремлённость миллионов людей, - отметил премьер-министр. - Желаю вам здоровья, новых успехов, благополучия и всего наилучшего.

ИСТОЧНИК KP.RU