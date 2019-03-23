Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием образования республики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу Башкирии Радия Хабирова и жителей региона со 100-летием образования республики.
Глава кабмина отметил, что вхождение Башкирии в состав России имело для страны огромное значение.
- Сегодня это – динамично развивающийся промышленный и аграрный регион, занимающий важное место в экономике нашей страны. Здесь реализуются масштабные инновационные проекты, образованы территории опережающего социально-экономического развития, созданы кластеры, индустриальные и технопарки, - написал Медведев в поздравительной телеграмме.
Он подчеркнул, что республика активно создает современную инфраструктуру, в регионе строятся новые детсады, школы и больницы.
- К своему юбилею Башкортостан подошёл с впечатляющими достижениями. И за каждым из них – талант, энергия и целеустремлённость миллионов людей, - отметил премьер-министр. - Желаю вам здоровья, новых успехов, благополучия и всего наилучшего.
ИСТОЧНИК KP.RU