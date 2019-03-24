В Башкирии откроют восемь центров амбулаторной онкологической помощи
Об этом на «Здравчасе» заявил глава минздрава РБ
Фото: Александр ГЛУЗ
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В ближайшее время в городах и районах Башкирии заработают восемь новых центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом доложил на «Здравчасе» в правительстве республики и.о. министра здравоохранения региона Максим Забелин.
По его словам, в этих центрах разместятся койки дневного стационара, а врачи смогут проводить здесь диагностические процедуры и телеконсультации.
В пресс-службе Минздрава Башкирии уточнили, что запуск онкоцентров позволит пациентам получать химиотерапию там, где им удобнее: в ближайшей к месту жительства организации.
ИСТОЧНИК KP.RU