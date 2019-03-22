2019-03-22T19:33:09+03:00
Происшествия

В Уфе 61-летний мужчина провалился под лед

На помощь к уфимцу поспешили спасатели
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: УГЗ по г. УфеФото: УГЗ по г. Уфе
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Едва не окончилась трагедией прогулка по тонкому подтаявшему льду для 61-летнего уфимца. Все случилось сегодня вечером, 22 марта, в районе Монумента Дружбы. Один из спасателей, дежуривший на водно-спасательной станции, увидел как возле опоры моста через Белую под лед провалился человек. Спасатель позвал на помощь своего напарника и вместе они поспешили на помощь пострадавшему. Насквозь промокшего и продрогшего мужчину вытащили на берег, доставили на станцию, где дали переодели в сухую одежду и напоили горячим чаем, а потом передали прибывшим сотрудникам скорой помощи.

- Что именно делал мужчина на льду реки, он внятно объяснить не смог. Рыболовных сетей при нем не оказалось, - уточнили в пресс-службе Управления гражданской защиты по Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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