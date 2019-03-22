В Башкирии столкнулись ВАЗ-2113 и «Тойота Спринтер»: есть погибший

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-22T18:57:41+03:00

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Сегодня, 22 марта, на трассе М-5 произошло смертельное ДТП. Около пяти утра, вблизи села Кандры лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2113 и «Тойота Спринтер». Обе машины серьезно пострадали, а водитель «тринадцатой» скончался от полученных травм на месте происшествия. Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы исключить возгорание, после чего с помощью гидравлических ножниц разрезали искореженные кузова и извлекли трех пострадавших пассажиров. Все они были госпитализированы.

- Стоит отметить, что видимость на дороге была хорошая, асфальт сухой, - уточнили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU