2019-03-22T18:57:41+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись ВАЗ-2113 и «Тойота Спринтер»: есть погибший

Еще трех пострадавших из автомобилей извлекли спасатели
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Госкомитет РБ по ЧСФото: Госкомитет РБ по ЧС
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 марта, на трассе М-5 произошло смертельное ДТП. Около пяти утра, вблизи села Кандры лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2113 и «Тойота Спринтер». Обе машины серьезно пострадали, а водитель «тринадцатой» скончался от полученных травм на месте происшествия. Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы исключить возгорание, после чего с помощью гидравлических ножниц разрезали искореженные кузова и извлекли трех пострадавших пассажиров. Все они были госпитализированы.

- Стоит отметить, что видимость на дороге была хорошая, асфальт сухой, - уточнили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МВД по Башкирии предложил штрафовать за ложные доносы на чиновников и полицейских
В Уфе в подъезде многоэтажки бездомный жестоко убил пенсионерку
В Башкирии глава одного из районов досрочно ушел в отставку
Визит в УГНТУ Чрезвычайного и Полномочного Посла ОАЭ в Российской Федерации
Навруз в УГНТУ собрал иностранных студентов со всего города
На юге Башкирии откроется три новых производства
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
В УГНТУ открылась аудитория Республики Вьетнам
Власти Башкирии предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных матерей
В Башкирии после нападения алабая на 10-летнего ребенка возбудили уголовное дело
Жителя Башкирии, который увез сына от матери, объявили в федеральный розыск
21 марта в УГНТУ состоялся IV Нефтегазовый кадровый форум
Красавиц Башкирии приглашают на кастинг конкурса «hылыуkай-2019»
В Уфе задержали одного из участников оргии школьников на крыше
В Минздраве рассказали, в каких поликлиниках Башкирии самые длинные очереди