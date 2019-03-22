Глава МВД по Башкирии предложил штрафовать за ложные доносы на чиновников и полицейских

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-22T18:06:53+03:00

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Министр МВД по Башкирии Роман Деев предложил ввести административную ответственность за ложные доносы на полицейских и чиновников. Такую идею он озвучил во время своего выступления с ежегодным отчетом перед Госсобранием республики. Как сообщает ИА «Башиноформ», штрафовать Роман Деев предлагает за неоправданные жалобы, поскольку, как показывает практика, подтверждаются всего лишь 7% из кучи кляуз и доносов, поступающих на госслужащих. Министр республиканского МВД напомнил, что существует статья в уголовном кодексе «заведомо ложный донос», и наказание за нее должно быть суровым.

ИСТОЧНИК KP.RU