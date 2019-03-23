2019-03-23T07:54:05+03:00
Экономика

За год Башкирию покинули почти девять тысяч человек

По данным официальной статистики республика все еще остается сельским регионом
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба Аэропорта УфаФото: пресс-служба Аэропорта Уфа
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Накануне стало известно, сколько жителей проживает в Башкирии. Согласно официальной статистике, население республики на 1 января 2019 года составляет 4 051 005 человек. В регионе наблюдается как естественная убыль населения – за 2018 год ушли из жизни 3430 человек, так и миграционная - в прошлом году из Башкирии уехало 8 858 человек.

По данным специалистов, в республике сохраняется высокий процент сельского населения. В больших и малых городах проживает 62,2% жителей, а в сельской местности – 37,8%. Эксперты отмечают, что тенденция к сокращению населения характерна для всего Приволжского федерального округа, за исключением соседнего Татарстана. Там наблюдается прирост населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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