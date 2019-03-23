Стало известно, когда в Уфе откроются паромные переправы

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-23T17:31:50+03:00

Об этом рассказали в уфимской мэрии

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Начало навигации судов из уфимского Затона запланировано на 26 апреля, сообщает пресс-служба уфимской мэрии. Если реки вскроются раньше, то сроки перенесут на более ранний срок. Так, в горадминистрации отметили, что всего в этом году на всевозможных переправах на реках Уфы будут ходить 10 самоходных и 5 несамоходных судов.

Также чиновники подчеркнули, что если уровень воды в реке Белая достигнет 6,3 метра, то население из подтопленных участков эвакуируют по маршруту Козарез – Нижегородка. При повышении уровня до 8,5 метров подключатся маршруты Камышлинская – стадион «Водник» и «3-я пристань – набережная монумента Дружбы».

В «Службе речных переправ» сообщают, что в этом году в местах ожидания речного транспорта появятся навесы, защищающие от дождя.

Что касается стоимости проезда на паромных переправах, то цена билета составит 25 рублей в один конец. Льготные билеты обойдутся 15 рублей. Однако стоимость проезда по маршруту «Сипайлово – Зеленый Мыс» все-таки изменится.

Закрытие речной навигации на уфимских реках планируется не позднее 21 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU