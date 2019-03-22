2019-03-22T14:34:46+03:00
Политика

Власти Башкирии предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных матерей

Об этом заявила и.о. вице-премьера республики Ленара Иванова
Павел КРАЙНОВ
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Фото :Светлана МаковееваФото :Светлана МаковееваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 22 марта, на очередном заседании башкирского правительства прозвучала инициатива и.о. вице-премьера Ленары Ивановой, где министр предложила ввести 4-дневную рабочую неделю. Предполагается, что эта мера коснется многодетных родителей.

В своем выступлении Иванова отметила, что ряд мер, которые предпринимает правительство Башкирии, позволит укрепить семью и институт брака. В частности, она вспомнила о том, что с 1 апреля в школах республики введут пятидневное обучение.

- Определённый интерес в связи с этим может представлять 4-дневная рабочая неделя и частичная трудовая занятость родителей с тремя и более детьми, - заявила вице-премьер правительства Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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