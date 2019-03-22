2019-03-22T17:08:55+03:00
Происшествия

В Уфе в подъезде многоэтажки бездомный жестоко убил пенсионерку

Ранее судимый мужчина задержан, он полностью признал вину
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне в Октябрьском районе Уфы произошло жестокое убийство. В одном из подъездов многоэтажки было обнаружено тело 68-летней женщины. Вскоре сотрудники правоохранительных органов вычислили подозреваемого – им оказался ранее судимый 46-летний мужчина без определенного места жительства.

Как оказалось, бездомный мужчина накануне познакомился с пенсионеркой и попросился у нее переночевать и помыться. Сердобольная женщина ему не отказала. Вечером 20 марта они вместе употребляли спиртное, а когда вышли в подъезд покурить, то поссорились. Мужчина нанес своей новой знакомой несколько ударов ножом в шею, после чего, бросив тело около мусоропровода, преспокойно отправился продолжать попойку к своему приятелю, где и признался в содеянном. Когда злоумышленник уснул, его собутыльник позвонил в полицию и рассказал об убийстве.

- В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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