Жителя Башкирии, который увез сына от матери, объявили в федеральный розыск

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-22T12:01:23+03:00

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История с исчезновением 12-летнего Эрнеста Сагитова, уроженца Аургазинского района Башкирии, получила продолжение. Как уже писала «Комсомольская правда – Уфа», 13 июня 2018 года мальчика забрал отец Алмаз Сагитов и увез в неизвестном направлении. Тогда семья находилась в процессе развода, но суд постановил: ребенок должен остаться с матерью. Вопреки этому решению мужчина забрал мальчика и перестал выходить на связь.

По данным Службы судебных приставов по Башкирии, в настоящее время 12-летний Эрнест Сагитов не посещает школу и не прикреплен ни к одной поликлинике.

- Отметим, что у ребенка серьезные проблемы со здоровьем и ему требуется операция. Однако сделать ее врачи без согласия матери не могут. Но отец продолжает скрывать ребенка от нее, и тем самым ставит под угрозу здоровье собственного сына, - рассказали в пресс-службе ФССП по Башкирии.

Сейчас Алмаз Сагитов, предположительно, находится в Москве вместе с сыном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство», он объявлен в федеральный розыск.

Управление ФССП по Республике Башкортостан просит граждан любую информацию о разыскиваемых лицах сообщить по следующим телефонам:

телефон судебного пристава по розыску 8 (986) 966 60 88,

телефон сотрудника отдела организации розыска должников, реализации имущества и розыска детей УФССП по Башкирии 8 (917) 75 20 681,

либо по телефону дежурной части УФССП Башкирии: 8 (347) 273-56-40.

ИСТОЧНИК KP.RU