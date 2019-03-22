2019-03-22T08:45:14+03:00
Здоровье

В Уфе родственники погибшего пациента получат от больницы компенсацию в миллион рублей

Мужчина умер на операционном столе почти семь лет назад
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГТРК «Башкортостан»Фото: ГТРК «Башкортостан»
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В минувший четверг, 21 марта, в Уфе суд вынес решение, согласно которому трое хирургов 21-й больницы выплатят родным погибшего пациента компенсацию в 1 млн рублей. Судебная тяжба продолжалась долгие годы: уфимец Альберт Нуриев умер на операционном столе в 2012 году. Его супруга и дочь добились признания врачей ответственными за смерть пациента.

Как передает ГТРК «Башкортостан», летом 2018 года хирурги 21-й больницы были признаны виновными в халатности и причинении смерти по неосторожности, но их тут же амнистировали. Свою вину врачи так и не признали.

По решению суда вдова Альберта Нуриева и его дочь получат по 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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