Жители Сибая сообщают о 22-кратном превышении ПДК по диоксиду серы

СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-22T08:11:37+03:00

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В минувший четверг, 21 марта, в столице башкирского Зауралья вновь было зафиксировано превышение ПДК по диоксиду серы. Примечательно, что это было зафиксировано аппаратурой, которую на свои деньги приобрели активисты городского сообщества «Сибай, дыши!». Что касается официальных данных лаборатории минэкологии Башкирии, то они никакого превышения предельной концентрации сернистого газа в воздухе не зафиксировали.

Так, в сообществе «Сибай, дыши!» сообщают, что ПДК в районе поселка Золото было превышено аж в 22 раза. Кроме того, с самого утра, 22 марта, жители стали жаловаться на густой черный дым, нависшим над городом. О том, что это такое, информации пока нет.

По официальным данным, в 01:44 часа по местному времени на улице Нуриманова зафиксировано превышение ПКД по диоксиду серы в 2 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU