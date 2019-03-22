2019-03-22T07:31:37+03:00
Общество

Авиакомпания «Нордавиа» запустит прямые рейсы из Уфы в Санкт-Петербург

Открытие рейсов планируется на 13 апреля
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из Уфы авиакомпания «Нордавиа» запустит прямые рейсы в Санкт-Петербург. Открытие рейсов запланировано на 13 апреля. Пассажиры будут летать на Boeing 737 четыре раза в неделю. Вылететь в северную столицу можно в понедельник, четверг, пятницу и субботу. Из столицы Башкирии вылет планируется в 7:15, прилет в Пулково – в 8:00. Обратный рейс вылетает ночью, в 1:20 и прилетает в Уфу в 5:55.

Стоимость билетов в одну сторону с учетом топливного сбора составит от 4 675 рублей в зависимости от класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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