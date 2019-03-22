Сегодня в Башкирии пройдет снег с дождем

СЕГОДНЯ 07:21 2019-03-22T07:21:03+03:00

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Сегодня, 22 марта, в Башкирии на северо-западе местами пройдет дождь и мокрый снег. Синоптики Башгидромета сообщают, что на дорогах ночью и утром прогнозируется туман с ухудшением видимости на расстоянии до одного километра.

Ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +8, а ночью -5, 0. Местами ожидается похолодание и до -10.

Осадки в виде снега и дождя ожидаются и 23 марта. На автодорогах – гололедица. Такой характер погоды сохранится до конца недели. Дождь также ожидается и в начале новой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU