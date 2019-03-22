2019-03-22T07:08:04+03:00
Общество

В Башкирии прожиточный минимум составил 8,7 тысячи рублей

Он снизился на 156 рублей
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Влад КОМЯКОВ
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В республике установили величину прожиточного минимума в среднем за месяц в четвертом квартале. Данными поделились в пресс-службе правительства Башкирии. Так, он составил 9355 рублей для трудоспособного населения, 7193 рубля – для пенсионеров, 8723 – для детей. В среднем – 8784 рубля.

Напомним, что его величина определяется каждый квартал на основании цен на продукты, непродовольственные товары и услуги. Исходя из данной цифры исчисляется минимальный размер оплаты труда и размеры социальных доплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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