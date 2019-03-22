2019-03-22T06:47:48+03:00
Происшествия

В Уфе по делу экс-чиновников мэрии заслушали главного свидетеля

Им оказался вовсе не бывший градоначальник и даже не его замы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В минувшую среду, 20 марта, в суд по громкому делу по «афере на миллиард» в уфимской мэрии заслушали главного свидетеля обвинения. Вопреки ожиданиям им оказался вовсе не бывший мэр Ирек Ялалов или кто-то из его замов. Показания по делу экс-вице-мэра Александра Филиппова и начальника одного из управлений мэрии Марата Гареева, обвиняемых в махинациях при расселении аварийного жилья дала замначальника контрольно-ревизионного отдела управления Федерального казначейства Зиля Галимова. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».

В ходе допроса свидетеля, который длился пять часов, Галимова подтвердила, что мэрия давала застройщикам некие «преференции», в которых были заинтересованы лично. Согласно показаниям свидетеля, в 2008-2015 годах в результате заключения договоров на развитие территорий, которые застройщики так и не исполнили, мэрия избавила их расселять людей за свой счет. Вывод ревизионной комиссии казначейства был однозначным: бюджету нанесен ущерб в размере 1 млрд рублей.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», защита Гареева и Филиппова заявила, что результаты ревизии сейчас оспариваются в Арбитражном суде.

Как бы то ни было, процесс над двумя бывшими высокопоставленными сотрудниками администрации Уфы продолжается. Следующее заседание пройдет 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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