В Башкирии осудят бывшего полицейского за требование «спонсорской помощи» от потерпевшего

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-21T19:01:00+03:00

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В ближайшее время в Нефтекамске перед судом предстанет бывший следователь отдела полиции по обвинению в превышении должностных полномочий. Уголовное дело в отношении экс-сотрудника МВД по Башкирии возбудили в апреле 2018 года по материалам службы собственной безопасности ведомства.

По версии следствия, в один из апрельских дней прошлого года полицейский, который занимался расследованием уголовного дела по факту кражи, получил от обвиняемого 500 тысяч рублей. Деньги были возвращены официально, в счет погашения ущерба, нанесенного обвиняемым – он украл у местного жителя машину и продал ее. Бывший сотрудник полиции взял полмиллиона, чтобы передать их потерпевшему.

Во время беседы с потерпевшим экс-следователь заявил, что было бы неплохо оказать отделу полиции «спонсорскую помощь». Мужчина оставил на столе бывшего сотрудника полиции 20 тысяч рублей. Вскоре факт раскрылся и в отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU