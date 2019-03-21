В Башкирии осудят бывшего полицейского за требование «спонсорской помощи» от потерпевшего
В ближайшее время в Нефтекамске перед судом предстанет бывший следователь отдела полиции по обвинению в превышении должностных полномочий. Уголовное дело в отношении экс-сотрудника МВД по Башкирии возбудили в апреле 2018 года по материалам службы собственной безопасности ведомства.
По версии следствия, в один из апрельских дней прошлого года полицейский, который занимался расследованием уголовного дела по факту кражи, получил от обвиняемого 500 тысяч рублей. Деньги были возвращены официально, в счет погашения ущерба, нанесенного обвиняемым – он украл у местного жителя машину и продал ее. Бывший сотрудник полиции взял полмиллиона, чтобы передать их потерпевшему.
Во время беседы с потерпевшим экс-следователь заявил, что было бы неплохо оказать отделу полиции «спонсорскую помощь». Мужчина оставил на столе бывшего сотрудника полиции 20 тысяч рублей. Вскоре факт раскрылся и в отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU